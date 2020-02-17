Yüksekova’da yoğun kar yağışı | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.Yüksekova ilçesinde 46 köy ve 70 mezra olmak üzere 116 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, okullar ise öğleden sonra için tatil edildi. Özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışı ise şiddetini arttırarak devam ediyor.
Menes Çobanoğlu isimli vatandaş, günlerdir kar altında mücadele ettiklerini belirterek, "Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Okullar tatil ediliyor, bu da öğrencilerin derslerinden geri kalacağını gösteriyor. Umut ediyoruz ki kar yağışının ardında bu öğrencilerin eksiklikleri telafi edilir" dedi.
Yetkililer ise kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
00:22
01:54
Midesinde tümör çıkan piton yılanı ameliyat edildi | Video 17.02.2020 | 18:23
01:17
Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı | Video 17.02.2020 | 18:23
00:30
Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti | Video 17.02.2020 | 18:23
01:19
Yüksekova’da yoğun kar yağışı | Video 17.02.2020 | 18:23
02:54
Yayaya çarpan 81'lik sürücüden ilginç savunma | Video 17.02.2020 | 18:23
31:59
02:26
Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı | Video 17.02.2020 | 15:16
01:33
07:23
05:04
Tsk'dan idlib'de çelik hat! İdlib bölgesi ve sınırda son durum ne 17.02.2020 | 12:18
07:58
Dünyanın en ilginç 10 yeri 17.02.2020 | 12:16
07:23
04:03
18 yıllık öğretmen, öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor | Video 17.02.2020 | 12:05
03:27
Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı... O anlar kamerada | Video 17.02.2020 | 11:44
02:39
Kartal'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu | Video 17.02.2020 | 09:58
01:17
E-5’te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 17.02.2020 | 09:43
00:51