Video Yaşam Yüksekova'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video
Yüksekova'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video

Yüksekova'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video

12.12.2021 | 12:30

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri kazalara karşı sürücüleri uyardı.

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