Yüksekova'da yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı göz gözü görmezken, görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da sabah saatlerinde sisin etkili olması hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu, sürücüler far yakarak trafikte ancak ilerleyebildiler. İlçedeki Cilo ve Reşko dağlarında kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu. Sabah işe giden vatandaşlar, hava sıcaklığının artık eksilerin altına düştüğünü ve araçların camlarının tamamen buz tuttuğunu belirttiler.Öte yandan, karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.