Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.
İlçedeki Cilo ve Reşko dağlarında kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu. Öte yandan, karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.
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