Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.
Özellikle sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar dondurucu soğuklardan dolayı zorlandıklarını belirterek, buz tutan yolların ekipler tarafından tuzlamasını istediler.
Öte yandan, ilçe özel idaresi ekipleri de ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını tüm hızıyla yürütüyor.
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