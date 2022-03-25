Yüksekova'daki baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıfırın altında 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Yüzeyinde 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan baraj gölüne gelen Eşref Yaşar, bölgede ilkbahar mevsimi olmasına rağmen tam bir kış esareti yaşandığını belirterek, "Geçen yıl fazla kar yağmayınca baraj gölünün yüzeyindeki buzlar tamamen çözülmüştü. Ancak bu yıl hala yüzeyi 20 santim buz tabakasıyla kaplı. Bölgedeki soğuklar özellikle geceleri çok etkili oluyor" dedi.
Yüksekova'da şuan dondurucu soğukların yaşandığını belirten doğa fotoğrafçısı İmad Taş ise, Baraj gölü buz tutmuş durumda. Geçen yıl bu zamanlarda barajın yamaçlarında kadınlar pancar topluyordu. Ancak bu yıl bahara benzer bir durum söz konusu değil. Hala geceleri havalar çok soğuk. dedi.