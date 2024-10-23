Video Yaşam Yüksekova'ya kış geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı | Video
Yüksekova'ya kış geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı | Video

Yüksekova'ya kış geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı | Video

23.10.2024 | 06:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürürken, vatandaşlar ise kışın erken geldiği ifade ettiler.

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Yüksekova'da son iki ayda başlayan soğuk havalar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle sabah saatlerinde ilçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları beyaza bürünürken, akşam saatlerinde kar yağışı etkisini merkezde göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artarak her yeri beyaza bürüdü. İlçenin Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde kar yağışının olması kartpostallık manzaralar oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

Kar sürprizine yakalandığını belirten Hakan Zanyar Aykut, "Zaten günlerdir havalar çok soğuk olmaya başlamıştı, bu akşam da sürpriz bir şekilde kar yağışı da başladı. Aslında erken geldi kışımız çünkü kasımda beklediğimiz kar ama yine geldi. Bakalım nasıl geçecek" dedi. Öte yandan, ekipler yaşanacak olumsuz durumlar için hazırda bekliyor.

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