Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde iki grup genç arasında kavga çıktı. Gençlerin onlarca insana aldırış etmeden birbirlerine saldırdığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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