Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu korku dolu anları anlattı: "Her tarafından ateş fışkırıyordu!" | Video
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Edirne’de yumurta pişirirken kendini yakan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu korku dolu anları anlattı.
Eve geldiğinde annesini alevler içinde gördüğünü anlatan Çağrı Gezgin, "Alevleri elimle söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Ardından battaniye ile söndürmeye çalıştım. Motosiklette alevli bir iskelet görseli var onun gibi yanıyordu. Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı" dedi.