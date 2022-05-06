Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı... Görenleri hayrete düşürdü | Video

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.
Dört ayaklı civcivin görenlerin ve çevredekilerin ilgi odağı haline geldiğini anlatan Elmas, "Kendi ihtiyacımız için evimizin bahçesinde tavuk besliyoruz. Her zamanki gibi bu yıl da tavuklarımızı kuluçkaya yatırdık. Yumurtalardan civciv çıkmaya başladı. Çıkan civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu fark ettik. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. 2 tane normal ayağı var diğer iki ayağı ise vücudunun arkasında bulunuyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Şimdilik yürüyüşüne ve yaşamına bir engel olmuyor. Başka yerlerde böyle olaylar olduğunu duymuştum ama ilk kez karşılaşıyorum. Çok şaşırdık. Görenler de hayrete düşüyor" dedi.