Yunan Sahil Güvenlik göçmenleri taşıyan botu ortada bıraktı | Video
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait insansız hava aracı ile Yunan Sahil Güvenlik botunun, düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı anlar görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
00:31
Yunan Sahil Güvenlik göçmenleri taşıyan botu ortada bıraktı | Video 31.10.2024 | 16:06
00:11
Kıskanç eşten, bekar komşuya ilginç hareket | Video 31.10.2024 | 15:48
00:18
Silahını bekçilere doğrulttu, ayağından vurularak yakalandı | Video 31.10.2024 | 14:42
01:04
Fenalaşan yolcu için herkes seferber oldu: O anlar kamerada | Video 31.10.2024 | 14:38
04:14
Kokarca istilasına karşı samuray arısı üretimi 10 katına çıkarıldı | Video 31.10.2024 | 14:38
08:07
00:49
Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı ölü bulundu | Video 31.10.2024 | 13:27
05:07
İki hırsız, çalışanı tokatlayıp cep telefonu çaldı | Video 31.10.2024 | 13:27
04:18
00:38
Pendik açıklarında gemi yangını | Video 31.10.2024 | 12:38
02:06
06:20
Narin Güran cinayeti itirafçısı cesedi nasıl sakladığını böyle anlattı! 31.10.2024 | 11:58
01:12
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti itiraf görüntüleri ortaya çıktı 31.10.2024 | 11:51
03:16
Narin Güran cinayetinde son dakika! İtirafçının keşif anı kamerada 31.10.2024 | 11:48
03:21
06:42
00:21
İstanbul Kuştepe'de torbacılara darbe 31.10.2024 | 10:18
01:06
Esenyurt’ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi | Video 31.10.2024 | 10:13