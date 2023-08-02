Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen kurtarıldı | Video
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki 80 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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