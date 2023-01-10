Yunanistan sınırında uyuşturucu tacirlerine darbe | Video

Gümrük Muhafaza Ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen tırda 603,5 kilogram skunk cinsi esrar ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yunanistan'dan Türkiye' giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahasına gelen riskli değerlendirdikleri tırları taramaya yönlendirdi. X-ray taramasından geçirilen araçlardan birinde şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine araç arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama başlatıldı. Dedektör köpeklerin şüpheli yoğunluklara aşırı tepki vermesi üzerine dorsenin tavan kısmında zulalanmış vaziyette paketler bulundu.

Paketlerden alınan numunelere uyuşturucu analiz kitleriyle yapılan ölçüm neticesinde, maddelerin esrar hammaddesini oluşturan skunk cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Toplamda 603,5 kilogram skunk türü esrara el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyguladığı hedefleme çalışmaları neticesinde yürütülen operasyonla birlikte 2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasına imza atılırken uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. Olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği bildirildi.