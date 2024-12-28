Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı | Video
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Günün ilerleyen saatlerinde, alınan ikinci bir ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik Botu (KB-4510), yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki ayrı can salında bulunan 2'si çocuk toplam 22 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde karaya çıkardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.
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