Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk ve boş evlere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren ekiplerin yaptığı baskın anları ve aramalar film sahnelerini aratmadı.
"EVİ KORUSUN" DİYE BAĞLANAN KÖPEĞE MAMA VERDİLER"
Ayrıca metruk bir binayı koruması için bırakılan bir köpeği gören ekipler mama vererek besledi. Köpeğin sahipli olduğu ve evin içerisine kimsenin girmemesi için bırakıldığı öğrenildi.
OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİ ÖĞRENİLDİ
Diğer yandan İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği öğrenildi.