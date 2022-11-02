Yunus Köroğlu 174 gün sonra bulundu! Müge Anlı ve anne Neriman Hanım birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu | Video
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ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da 240 bin liralık borcu yüzünden kayıplara karışan 34 yaşındaki Yunus Köroğlu 174 gün sonra bulundu. Bu mutlu haber üzerine Sunucu Müge Anlı ve Yunus Köroğlu'nun annesi Neriman Hanım birbirlerine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar..