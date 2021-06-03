Yunusların dans gösterisi kamerada | Video

Zonguldak açıklarında yunusların balıkçı teknesine eşlik ederek adeta dans ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Kent merkezinde balıkçılık yapan Volkan Azaklı, teknesiyle limandan çıktıktan sonra beş yunusun kendisine eşlik ettiği anları kameraya kaydetti. Yunusların adeta dans ederek eşlik ettiği o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Gülümseyerek yunusları yanına çağıran Azaklı, bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Ara ara tekneden uzaklaşan yunuslar bir süre sonra yeniden teknenin yanına gelerek Azaklı'ya eşlik etti.