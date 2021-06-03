Yunusların dans gösterisi kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Yunusların dans gösterisi kamerada | Video 03.06.2021 | 14:35
06:29
02:40
01:36
03:11
İstanbul Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı 03.06.2021 | 12:03
05:49
7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor | Video 03.06.2021 | 12:15
00:13
Arapça hat sanatıyla süslenen yolcu uçağından hayran bırakan gösteri | Video 03.06.2021 | 12:15
00:14
Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video 03.06.2021 | 11:34
01:11
İstanbul Esenyurt'ta 10 günde 5 eve giren hırsızlar kamerada 03.06.2021 | 10:38
01:50
Down sendromlu Enes’in Mehmetçik olma mutluluğu | Video 03.06.2021 | 11:22
02:01
Pendik’te yol verme kavgasında Superman yumruklu müdahale | Video 03.06.2021 | 11:10
00:22
Son Dakika: Sivas Gölova'da feci kaza: 9 ölü! Olay yerinde ilk görüntüler... 03.06.2021 | 10:59
01:54
04:00
SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinden görüntüler... 03.06.2021 | 10:44
02:03
Gaziantep'te baklavaların arasına gizlemiş uyuşturucu maddeler kamerada 03.06.2021 | 09:44
01:52
Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 03.06.2021 | 10:28
00:25
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video 03.06.2021 | 10:28
07:44
09:41
03:31
Ev sahibi, kirasını ödemeyen kiracısını böyle bıçakladı | Video 03.06.2021 | 09:42
Zonguldak açıklarında yunusların balıkçı teknesine eşlik ederek adeta dans ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.
Kent merkezinde balıkçılık yapan Volkan Azaklı, teknesiyle limandan çıktıktan sonra beş yunusun kendisine eşlik ettiği anları kameraya kaydetti. Yunusların adeta dans ederek eşlik ettiği o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Gülümseyerek yunusları yanına çağıran Azaklı, bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Ara ara tekneden uzaklaşan yunuslar bir süre sonra yeniden teknenin yanına gelerek Azaklı'ya eşlik etti.