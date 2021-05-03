Yunusların tekne ile dansı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:25
04:16
"Yaren" leyleğin yavruları dünyaya geldi | Video 03.05.2021 | 15:26
01:02
Trabzon'da ilginç görüntü! Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı 03.05.2021 | 15:23
04:53
Sivas'ta itfaiyenin parmağa sıkışan yüzüğü çıkartma operasyonu kamerada! 03.05.2021 | 08:44
01:15
01:52
Yunusların tekne ile dansı kamerada | Video 03.05.2021 | 14:32
01:03
Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video 03.05.2021 | 14:33
00:36
Hırsızlıktan serbest kaldığı gün telefon çalan zanlı kamerada | Video 03.05.2021 | 14:32
00:20
07:51
Çanakkale Boğazı deniz salyası ile kaplandı | Video 03.05.2021 | 12:52
04:53
Elazığ'da hem korku, hem keyif veren dev salıncak | Video 03.05.2021 | 12:52
02:51
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kendi kendini öptüğü anlar kamerada! 03.05.2021 | 13:23
00:37
Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı 03.05.2021 | 13:21
03:04
01:28
Diyarbakır’da eğlence yapılan mekana baskın kamerada | Video 03.05.2021 | 11:48
03:04
02:36
01:44
Minik serçenin aynadaki oyunu görenleri gülümsetti | Video 03.05.2021 | 11:38
03:41
Zonguldak'ta denizde tekneye eşlik eden çok sayıda yunusun dansı kameralara yansıdı.
Kozlu ilçesi açıklarında açıklarında yunusların bir tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus sürüsünün tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunuslar birbirleriyle de adeta dans etti. Yunus sürüsü, bir süre sonra tekneden ayrılarak Karadeniz'e ilerledi.