Video Yaşam Yürek sızlatan görüntü! Cani anne minik kızını böyle öldürmeye götürmüş | Video
Yürek sızlatan görüntü! Cani anne minik kızını böyle öldürmeye götürmüş | Video

Yürek sızlatan görüntü! Cani anne minik kızını böyle öldürmeye götürmüş | Video

02.02.2023 | 12:37

Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından boş araziye götürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızını elinden tutarak boş araziye götürme anları saniye saniye yer alırken anne Nuhha Cemmel görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürdüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISININ ANNE OLDUĞU BELİRLENDİ
Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELİNDEN TUTTUĞU KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMEYE GÖTÜRMÜŞ
Öte yandan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından öldürülmeye götürüldüğü anların yürek yakan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızı Aya'yı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar saniye saniye yer aldı. Daha sonrasında ise anne Nuhha Cemmel görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’da kartpostallık kış manzarası | Video 03:09
Bolu'da kartpostallık kış manzarası | Video 02.02.2023 | 12:37
Köpek saldırısına uğrayan vatandaş ölümden döndü: Parmağı koptu, eli parçalandı | Video 06:49
Köpek saldırısına uğrayan vatandaş ölümden döndü: Parmağı koptu, eli parçalandı | Video 02.02.2023 | 12:37
Rize’de güpegündüz araç hırsızlığı kamerada | Video 01:32
Rize'de güpegündüz araç hırsızlığı kamerada | Video 02.02.2023 | 12:37
Yürek sızlatan görüntü! Cani anne minik kızını böyle öldürmeye götürmüş | Video 02:39
Yürek sızlatan görüntü! Cani anne minik kızını böyle öldürmeye götürmüş | Video 02.02.2023 | 12:37
Bahçesaray’da kar yağışından dolayı 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı | Video 02:20
Bahçesaray'da kar yağışından dolayı 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı | Video 02.02.2023 | 12:50
Eyüpsultan’da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:41
Eyüpsultan’da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.02.2023 | 12:35
Bahçelievler’de iş merkezinde yangın | Video 02:22
Bahçelievler'de iş merkezinde yangın | Video 02.02.2023 | 11:25
Böyle pişkinlik görülmedi! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti | Video 00:23
Böyle pişkinlik görülmedi! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti | Video 02.02.2023 | 11:55
Yüksekova kar altında! Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu | Video 05:24
Yüksekova kar altında! Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu | Video 02.02.2023 | 10:48
Müge Anlı’nın aradığı Mustafa Yılmaz’ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp damadın kayınpederi gözaltında | Video 05:19
Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp damadın kayınpederi gözaltında | Video 02.02.2023 | 10:42
Piyasa değeri 2 milyon lira olan 78 kilo kaçak zirkonyum elementi ele geçirildi | Video 01:06
Piyasa değeri 2 milyon lira olan 78 kilo kaçak zirkonyum elementi ele geçirildi | Video 02.02.2023 | 10:43
Mersin’de gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi | Video 01:56
Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi | Video 02.02.2023 | 10:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2023 Perşembe atv izle! | Video 02.02.2023 | 10:27
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı | Video 00:51
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı | Video 02.02.2023 | 10:12
Tekirdağ’da 150 polisle şafak operasyonu | Video 00:53
Tekirdağ’da 150 polisle şafak operasyonu | Video 02.02.2023 | 10:12
Adana’da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı | Video 02:50
Adana’da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı | Video 02.02.2023 | 09:52
İki grubun pazardaki taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 00:28
İki grubun pazardaki taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 02.02.2023 | 10:12
Gaziosmanpaşa’da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:42
Gaziosmanpaşa'da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada | Video 02.02.2023 | 09:51
Ataşehir’de vahşi olay! 2 gün önce öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar | Video 03:18
Ataşehir'de vahşi olay! 2 gün önce öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar | Video 02.02.2023 | 09:21
Metrobüste Telefonumu çaldın kavgası kamerada | Video 01:14
Metrobüste "Telefonumu çaldın" kavgası kamerada | Video 02.02.2023 | 09:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA