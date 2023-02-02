Yürek sızlatan görüntü! Cani anne minik kızını böyle öldürmeye götürmüş | Video
Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından boş araziye götürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızını elinden tutarak boş araziye götürme anları saniye saniye yer alırken anne Nuhha Cemmel görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürdüğü öğrenildi.
KATİL ZANLISININ ANNE OLDUĞU BELİRLENDİ
Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELİNDEN TUTTUĞU KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMEYE GÖTÜRMÜŞ
Öte yandan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından öldürülmeye götürüldüğü anların yürek yakan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızı Aya'yı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar saniye saniye yer aldı. Daha sonrasında ise anne Nuhha Cemmel görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
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