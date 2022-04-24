Video Yaşam Yürekleri ağıza getiren koşturmaca! Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı | Video
Yürekleri ağıza getiren koşturmaca! Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı | Video

Yürekleri ağıza getiren koşturmaca! Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı | Video

24.04.2022 | 13:36

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması yürekleri ağıza getirdi. Kovalama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İlçeye bağlı Çorak köyünde gece saatlerindeki sokakta olan üç köpek ve üç çocuğun koşar adımlarla ilerleyerek kameralara yansıması renkli görüntü oluşturdu. Köpeklerden korkan 3 çocuk birden koşmaya başladı. Arkalarında olan 3 köpek önüne kattığı çocukları, sokakta adeta koşu yarışına döndü. İsmi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk dakikalarca köpekler kurtulmak için koşar adımlarla ilerledi. Yaşanan bu renkli görüntü bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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