Yurt dışından Türkiye'ye getirilen uyuşturucu Çorlu’da ele geçirildi | Video

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada TEM Otoyolu Çorlu mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yurt dışından ülkemize getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak Ö.S. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.