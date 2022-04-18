Yurt dışından Türkiye'ye getirilen uyuşturucu Çorlu’da ele geçirildi | Video

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada TEM Otoyolu Çorlu mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEM Otoyolu Çorlu mevkiinde kurulan uygulama noktasında yabancı plakalı bir aracı durduran polis ekipleri araçta narkotik polis köpeğini de kullanarak arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerinde oluşturulan özel bölmelere zulalanmış halde yaklaşık 4 buçuk kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.Yurt dışından ülkemize getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak Ö.S. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.