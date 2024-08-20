"Yürüyen Adam" evinde ölü bulundu | Video
D100 Karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu. Ekipler tarafından evde ölü bulunan Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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