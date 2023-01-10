Video Yaşam Yürüyen kadının çantasından telefonu böyle çaldı | Video
Yürüyen kadının çantasından telefonu böyle çaldı | Video

Yürüyen kadının çantasından telefonu böyle çaldı | Video

10.01.2023 | 12:25

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Mersin polisinin geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmalarda birçok asayiş olayını aydınlattı hırsızlık olayları bir önceki yıla göre yüzde 47 azaldı. Kentte meydana gelen hırsızlık ile kapkaç olaylarının bazıları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında yaptığı çalışmalarda birçok olayı aydınlattı. Ekipler, 2022'de gerçekleşen kapkaç olaylarının tamamını aydınlatırken, olaylara karışan 94 şüpheliyi de yakaladı. Bu dönemde evden hırsızlık olaylarının yüzde 62'si, işyerinden hırsızlık olaylarının yüzde 74'ü aydınlatılırken, yapılan çalışmalar sonucunda bir önceki yıla göre hırsızlık olayları yüzde 47 oranında azaldı.

Özellikle kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla halkın yoğun olduğu bölgelerde motorize ve sivil ekiplerle bu rakamların düşmesini sağlayan ekiplerin, bu yılda belirlenen bölgelerde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Öte yandan bazı hırsızlık ve kapkaç olayları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat tavırlar sergileyen şüpheliler, izleyenlere pes dedirtti.

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