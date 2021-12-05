Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası | Video

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Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.
Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi.
Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, drone ile havadan görüntülendi.