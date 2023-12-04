Video Yaşam Yüzü maskeli hırsız bahçedeki bisikleti çalıp kayıplara karıştı | Video
Yüzü maskeli hırsız bahçedeki bisikleti çalıp kayıplara karıştı | Video

Yüzü maskeli hırsız bahçedeki bisikleti çalıp kayıplara karıştı | Video

04.12.2023 | 09:46

Adıyaman’da, yüzü maskeli hırsızın bahçede bulunan bisikleti çalıp kaçma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde bulunan bir binanın bahçesindeki Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti gözüne kestiren kimliği belirsiz şahıs, yüzüne geçirdiği maskeyle bahçeye girdi. Yüzünü gizleyen şahıs, soğuk kanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayda hırsız, kendi bisikletini alır gibi bisikleti çalarak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bisikletinin çalındığını fark eden Şahin, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Muhammed Efe Şahin, bisikletinin bulunmasını çalan şahsın ise cezalandırılmasını istedi.
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