Zabıta ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip, öperek kaldırdı
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Mersin'de Akdeniz Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, devriye sırasında çöpe atılan büyük bir Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, Türk bayrağını temizleyip, katlayıp, öperek arabaya koydu.