Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenci korona hastası çıktı! | Video 09.12.2021 | 16:41
05:07
01:03
Beyoğlu’nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada | Video 09.12.2021 | 16:29
03:59
Kontrolden çıkan tırın iki aracı biçtiği anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 16:06
01:34
Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 09.12.2021 | 16:09
02:14
Kocaeli'de eniştesini öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi" | Video 09.12.2021 | 15:42
04:39
Tekirdağ'da pes dedirten görüntü! Denizden market arabası çıktı | Video 09.12.2021 | 14:43
04:40
00:05
Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi | Video 09.12.2021 | 14:28
00:38
Hakkında 49 yıl hapis cezası olan firari yakalandı! | Video 09.12.2021 | 14:24
01:06
Çanakkale Çan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı | Video 09.12.2021 | 14:19
01:07
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu | Video 09.12.2021 | 12:47
06:12
01:15
Anne ile bebeğinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 13:12
16:12
Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video 09.12.2021 | 13:18
08:27
00:37
Sahte altınları bozdururken yakalandı! Kameralara böyle yansıdı | Video 09.12.2021 | 12:17
06:01
01:18
Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video 09.12.2021 | 11:47
03:44
Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda yangın çıktı | Video 09.12.2021 | 11:09
Düzce'de küçük çocuğuyla birlikte ışıklarda dilenerek, para isteyen kadın, koronavirüs hastası çıktı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi" diyerek tepki gösterdi.
Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde bulunan Beçi mevkiindeki trafik ışıklarında dilenen kadın ve çocuğunu vatandaşlar zabıta ekiplerine şikayet etti. Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ışıklarda bekleyen araçlardan para isteyen Filiz K. isimli kadın ile küçük çocuğunu yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Konuralp Zabıta Amirliğine götürülen Filiz K.'nın, koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kadın ve çocuğunu zabıta amirliğinden dışarıya çıkartan ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine haber verdi. Filyasyon ekipleri gelene kadar kadın ve küçük çocuğu dışarıda beklerken, bir vatandaşın görüntü almasına sinirlenen Filiz K., "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi. Beni neden çekiyorsun? İşin gücün yok mu?" diyerek tepki gösterdi.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından alınan kadın, testleri yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisine götürüldü.