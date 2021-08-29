Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti | Video
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Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti | Video 29.08.2021 | 22:04
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Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 29.08.2021 | 16:48
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Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video 29.08.2021 | 16:30
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda tehlikeli düşüş | Video 29.08.2021 | 15:30
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Hırsızlık şüphelisi giydiği şalvarı başına geçirdi | Video 29.08.2021 | 14:03
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Kına gecesinde dayı, damat ve annesini bıçakladı | Video 29.08.2021 | 14:02
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Tıklanma çılgınlığı bunu da yaptırdı! Kefen giyip gömüldü | Video 29.08.2021 | 12:54
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İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video 29.08.2021 | 12:55
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İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine korsan taksi ağı | Video 29.08.2021 | 11:43
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Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video 29.08.2021 | 11:25
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32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video 29.08.2021 | 10:47
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Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri | Video 29.08.2021 | 10:35
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Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video 29.08.2021 | 10:35
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İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim | Video 29.08.2021 | 10:23
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Adana'da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video 29.08.2021 | 10:12
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Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı | Video 29.08.2021 | 10:12
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümüne özel 99 gençle 2023 dakika sürecek olan Zafer Treni yolculuğu başladı.