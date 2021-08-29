Video Yaşam Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti | Video

Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti | Video

Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti | Video
29.08.2021 | 22:04

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümüne özel 99 gençle 2023 dakika sürecek olan Zafer Treni yolculuğu başladı.

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