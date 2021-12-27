Zam iptal edildi, fiyat farkını tek tek müşterilere iade etti | Video

Kocaeli'de akü bayiliği yapan Rıdvan Bayazıt, firmanın yüzde 20 zamlı fiyat listesini geri çekmesi üzerine, güncel fiyattan sattığı tüm aküler için fiyat farkını müşterilere geri iade etti. ‘Böyle esnaf kaldı mı?' dedirten bir davranışa imza atan Bayazıt, takdir topladı.