Zayıflama çayı canından ediyordu: Karaciğer nakliyle hayata tutundu | Video 03.08.2023 | 13:53 İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu, 90 kilo olunca öneriler üzerine kullandığı zayıflama çayı nedeniyle az kalsın canından oluyordu. Hızla kilo veren Barutçu, dayanılmaz karın ağrısı ve şişkinliği nedeniyle doktora başvurunca karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi olan Barutçu, acil çağrıyla Adana'da kadavradan bulunan karaciğerle hayata tutundu. Prof. Dr. Ender Dulundu, bu tarz çay ve ilaçlar kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fazla kilolarından şikayetçi olanlar çözüm için çeşitli yollar arıyor. Ancak bu yollar her zaman sağlıklı ve güvenilir olmadığı gibi sonu ölümle bitebiliyor. İstanbul'un Kartal içesinde yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu de sağlıksız beslenince 90 kiloya ulaştı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen genç kadın, öneri üzerine aktardan zayıflama çayı alarak kullanmaya başladı. 1 ay içinde 20 kilo veren Barutçu, bu kez sağlık sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 1 ay kullandığı zayıflama çayı genç kadında mide ağrıları, karın şişkinliğini beraberinde getirdi. Prof. Dr. Ender Dulundu'ya başvuran Hatice Barutçu'ya karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Uzun soluklu bir sürece giren Barutçu, ölümle burun buruna geldi. Bütün tedavilerine rağmen nakil olmadan iyileşemeyen genç kadın, yoğun bakım servisine alındı. Hayati tehlikesi olan Barutçu, Adana'dan bulunan karaciğerle hayata tutundu. Prof. Dr. Dulundu, zayıflamak için öneriler üzerine çeşitli çaylar ve ilaçlar kullanmak isteyenleri uyardı.