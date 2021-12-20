Zehir- 2 operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Daha önce yapılan “ZEHİR” ve bugün başlatılan “ZEHİR-2” operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılırken, 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta 'ZEHİR' ve 'ALKOL' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.



Bu doğrultuda halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM ekipleri; sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şahıslar ve suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde "ZEHİR – 2" kod isimli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.



KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "ZEHİR" ve "ZEHİR-2" Kod adlı operasyonlarda yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı.

ÖLÜM OLAYLARINA SEBEBİYET VEREN İMALATHANE TESPİT EDİLDİ



KOM Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla KOM Birimlerimizce aralıksız olarak operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Son günlerde yasa dışı olarak üretilen sahte alkollü içki tüketimine bağlı olarak ölüm olaylarının yaşandığı görülmektedir. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte alkollü içkileri piyasaya süren 12 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 8'i tutuklanmış olup 1 adet yasadışı alkol imalathanesi tespit edilmiştir. Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta 'ZEHİR' ve 'ALKOL' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 20.12.2021 Pazartesi günü sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şahıslar ve suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde "ZEHİR – 2" kod isimli operasyon gerçekleştirilmektedir.

563 ADRESE BASKIN



Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılması ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarına istinaden çok sayıda şüphelinin gözaltına alınması planlanmaktadır.