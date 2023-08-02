Zehir taciri karı koca uyuşturucu teslimatı yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video
Konya’ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan tırı takibe alan narkotik polisleri, uyuşturucu maddeyi teslim almaya gelen karı kocanın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi, alışveriş sırasında suçüstü yakaladı. Düzenlenen operasyon anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
OPERASYON ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
Zehir tacirlerine düzenlenen operasyon anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli tıra doğru yöneldiği esnada narkotik ekibi hızla gelerek otomobilin önünü kesti. Polisin geldiğini gören karı ve koca ise kamyonete binerek kaçmak istedi. Ancak narkotik ekibi aracın önünü kestiği için kaldırıma ve polis aracına çarparak ilerleyemedi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Narkotik ekiplerinin tırda yaptığı aramada, piyasa değeri 10 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 kilogram metamfetamin maddesi ve 3 kilo 20 gram kokain maddesi ele geçirildi.
4 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek ve Kullanmak suçlarından gözaltına alınan M.İ., E.K., .S.A. ve eşi M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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