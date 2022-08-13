Video Yaşam Zehir tacirlerine bir darbe daha! İstanbul'daki operasyonlarda 172 kişi gözaltına alındı | Video
Zehir tacirlerine bir darbe daha! İstanbul'daki operasyonlarda 172 kişi gözaltına alındı | Video

Zehir tacirlerine bir darbe daha! İstanbul'daki operasyonlarda 172 kişi gözaltına alındı | Video

13.08.2022 | 15:09

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İstanbul’da peş peşe düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi yakalandı. 72 kilo 663 gram uyuşturucu madde ve 40 bin 413 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları, uyuşturucu maddelerin adresler ile araçlarda bulunduğu anlar ve uyuşturucu madde satıcılarının yakalandığı anlar polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Başakşehir, Bağcılar, Şişli, Fatih, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa İlçeleri'nde "Narko Alan" ve "Dar Alan" uygulamaları da yapıldı. Söz konusu operasyon ve uygulamalarda toplamda altı bin 580 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Bin 404 araç ve 135 motosiklet kontrol edildi. 172 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları, uyuşturucu maddelerin adresler ile araçlarda bulunduğu anlar ve uyuşturucu madde satıcılarının yakalandığı anlar polis kameralarına yansıdı.

40 BİN 413 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Yapılan aramalarda 67 kilo 833 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, üç kilo 760 gram Afyon Sakızı, bir kilo 70 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, 40 bin 413 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 115 lira nakit para ele geçirildi. Toplamda 72 kilo 663 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

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