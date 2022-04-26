Video Yaşam Zehir tacirlerine Jandarma engeli! | Video
Zehir tacirlerine Jandarma engeli! | Video

Zehir tacirlerine Jandarma engeli! | Video

26.04.2022 | 09:07

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri'de yürütülen son operasyonla; eroin yapımında kullanılan yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilo sıvı methamfetamin ele geçirildi. Elindeki maddelerle 3 bin 500 kilo uyuşturucu imal ederek piyasaya sürme hazırlığında olan S.E. ise kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde; S.E. isimli bir şüphelinin yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul ilinde yer aradığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip sonucunda, şüphelinin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Silivri'de bulunan bir depoya yerleştirdiği belirlendi.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekiplerince; S.E.'nin uyuşturucu madde üretimi yaparak, ürettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde dağıtma hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yerleşim yerlerinden uzak, insan hareketliliğinin olmadığı tenha bir noktayı seçtiği görüldü.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilo sıvı methamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen 10 bin litre anhidrit maddesinden yaklaşık 4 bin 800 kilo eroin, bin 80 kilo kimyasal toz maddeden 500 kilo methamfetamin olmak üzere toplam 5 bin 300 kilo uyuşturucu maddesinin elde edilebileceği tespit edildi. Söz konusu kimyasal maddeler, Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla piyasaya sürülmeden ele geçirilmiş oldu.

Yakalanan S.E., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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