Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik olarak İzmit ve Gebze İlçelerinde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.