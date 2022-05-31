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OTOMATİK OYNAT
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Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü | Video 31.05.2022 | 11:16
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Düğünde damada yapılan cenaze töreni sosyal medyayı salladı | Video 31.05.2022 | 11:07
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Iğdır'da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video 31.05.2022 | 10:28
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Zehir tacirlerine suçüstü! Uyuşturucu ve silahla yakalandılar | Video 31.05.2022 | 10:02
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Camiye girip kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video 31.05.2022 | 09:32
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Iğdır'da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video 31.05.2022 | 09:38
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Bursa'da korkutan yangın: Traktör ve 2 ev küle döndü | Video 31.05.2022 | 09:38
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Son yılların en büyük baskını!! 38 ilde dev 'Miras' operasyonu | Video 31.05.2022 | 09:26
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Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 31.05.2022 | 08:44
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Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120'de takılı kaldı | Video 31.05.2022 | 08:41
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Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 30.05.2022 | 22:34
İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.