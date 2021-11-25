Video Yaşam Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar...
Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

25.11.2021 | 18:14

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İstanbul Narkotik Masası Polisleri; üç uyuşturucu operasyonunda 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Beş kişi gözaltına alındı.

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