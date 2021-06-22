Video Yaşam Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada!

Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada!

Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada!
22.06.2021 | 09:44

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Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için motokurye kılığına giren uyuştucusu tacirini yakalanma anı kamerada!

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Türkiye'de son dönemde sayıları hızla artan motokuryelere sıkı takip geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde uyuşturucu tacirlerinin yeni satış yöntemi olarak kullanmaya başladığı bu sistemin ortadan kaldırılması için sektördeki denetimler sıklaştırılacak. Motosikletli Kuryeler Derneği (Motkurder) Başkanı Mustafa Özdemir, "Özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için kendilerini motosikletli kurye gibi gösteren uyuşturucu tacirlerinin sayısı çok arttı. Biz de motokuryeler olarak bu şekilde çok sayıda art niyet taşıyan kişiyi tespit ederek emniyet güçlerine ihbar ettik" dedi.

Kovid-19 döneminde bazı e-ticaret firmaları ile sanal yemek alışverişi uygulamalarının motokurye sayısını artırması ile birlikte kontrolsüz şekilde büyüyen motokurye sistemi, uyuşturucu tacirlerinin de yeni transfer yöntemine dönüştü.


İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU YAKALANDI


Uyuşturucu tacirleri son olarak İstanbul'da çarşı ve mahalle bekçilerine yakayı ele verdi. Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Türkiye'de sahibi olduğu e-ticaret şirketinin çantasını taşıyan bir motokuryeyi çeviren bekçiler çantada çok miktarda uyuşturucu yakaladı. Uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan paket servis aracında şahsın "evime götürüyorum" dediği market malzemeleri kontrol edildiğinde, bir yağ kutusunun içerisine çok miktarda uyuşturucu maddenin gizlendiği tespit edildi. Bekçiler şahısları muhafaza altına alarak, emniyet güçlerine teslim etti.


DERNEK BAŞKANI ÖZDEMİR: ESNAF KURYE MODELİ SEKTÖRÜ BİTİRDİ


Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, özellikle Kovid-19 ile mücadele döneminde motokuryelerin sokağa çıkma yasağından muaf olması nedeniyle uyuşturucu tacirlerinin bu yönteme yöneldiklerini anlattı. Özdemir, "Biz motokurye arkadaşlarımızın nasıl giyinmesi ve çalışması gerektiğini biliyoruz, bu nedenle aramızdaki çürükleri ayırt ederek emniyete bildirmemiz de kolaylaşıyor. Maalesef son dönemde bu tarz olayla çok karşılaştık ve bu kişilerin hepsini emniyete ihbar ettik" diye konuştu.

Bu ihbarlar neticesinde emniyet güçlerinin motokuryeleri daha sıkı takip altına aldığını ve bu şekilde hizmet veren şirketleri de denetlediğini kaydeden Özdemir,sözlyerini şöyle sürdürdü:


"Özellikle Trendyolgo ve yemeksepeti isimli firmaların sektöre getirdikleri esnaf kurye modeli, yani kuryelere şahıs şirketi kurdurularak çalıştırıldıkları yöntem sektörü adeta bitirdi. Bu yöntemle bu şirketler kendileri ile çalışacakları insanlara önce gidip bir şahıs şirketi kurmalarını söylüyor ve ardından da bu şahısları ikili sözleşme ile çalıştırıyor. Böylece çalışanlara karşı da hiçbir sorumluluk taşımıyorlar. Yani paketlerinde bir uyuşturucu maddesi dahi çıksa 'bu kişi benim çalışanım değil' diyerek kenara çekilebiliyorlar. Bu sistem de sektörün denetimsiz hale gelmesine ve art niyetli kişilerin artmasına neden oldu. Bizim önerimiz biran önce Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilecek meslek belgelerinin sektörde zorunlu kılınması ve sektörün denetime kavuşmasıdır."

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