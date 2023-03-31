Video Yaşam Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video

Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video

31.03.2023 | 13:27

Aksaray’da 10 yıldır kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Kamber Demir'in dini nikahlı karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ve sonra yakılarak gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden kadın ile birlikte 2 oğlu ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2013 yılının 11. ayında Aksaray'ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2013 yılında dini nikahla evli yaşadığı ve eşinden 4 çocuk sahibi olan Kamber Demir (45), o tarihte aniden ortadan kayboldu. Kamber Demir'i bir süre göremeyen kardeşleri ve akrabaları şahsın dini nikahlı eşi olan M.Y.'a (49), Kamber Demir'i sordu. M.Y., eşinin yurt dışına gittiğini ve burada iş kuracağını söylemesi üzerine bir süre daha bekleyen Kamber Demir'in yakınları aylar sonra kardeşlerine telefonla ulaşmak istedi. Telefon numarası almak için yine Kamber Demir'in eşi M.Y.'a giden yakınları telefon numarası da alamayınca 2014 yılında durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili "kayıp şahıs" işlemi yaparak olay yerinden ayrıldı. O günden beri kayıp olarak aranan Kamber Demir'den bugüne kadar bir haber alınamadı.

TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLEN DOSYA CİNAYETİ ÇÖZDÜ
Kayıp şahıslar üzerine şehir genelinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 10 yıldır kayıp olan Kamber Demir'in dosyasını yeniden gündeme getirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan JASAT dedektifleri, çalışmaya Kamber Demir'in yakınlarıyla görüşerek başladı. Yakınlarından elde edilen "Cinayet" şüphesi üzerine Kamber Demir'in dini nikahlı olan M.Y. isimli eşinin üzerine giden JASAT dedektifleri, kadının verdiği tutarsız cevaplar üzerine M.Y.'i gözaltına aldı. Kadınla birlikte M.D. (29) ve R.D. (30) isimli 2 oğlunu da gözaltına alan JASAT ekipleri, kadın ve çocuklarını çapraz sorguya aldı. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen çapraz sorguda birçok tutarsızlık ve şüpheli bilgiler ele geçiren jandarma ekipleri, sorguda tespit ettikleri M.G. (54) ve İ.Ç. (74) isimli 2 şahsı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli saatlerce sorgudan geçirilirken jandarma ekipleri köy halkıyla görüşerek bilgiler topladı.

ZEHİRLEYİP ÖLDÜRMÜŞ, CESEDİ AHIRLA BİRLİKTE YAKIP GÖMMÜŞ
Olay tarihi olan 2013 yılında 45 yaşında olan Kamber Demir'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimaliyle araştırma ve soruşturmasını derinleştiren JASAT dedektifleri, Demir'in dini nikahlı eşi olan M.Y.'ın üzerine yoğunlaştı. Yapılan sorgularda M.Y. dini nikahlı eşi Kamber Demir'i öldürdüğünü itiraf ederken, kan dolduran cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Kocasıyla sürekli olarak tartıştıklarını anlattığı öğrenilen M.Y., Demir'in sürekli olarak kendisini darp ettiğini öne sürdü. Yıllarca geçimsizlik yaşadığını anlatan M.Y.'nin 2013 yılının 11. ayında kocasının yemeğine zehir atarak zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Gece yarısı Kamber Demir'in ölmesinin ardından sürükleyerek hayvan ahırına götürdüğünü anlatan M.Y., burada önce Kanber Demir'in cesedini sonra da ahırı yaktığını anlattı. Yanarak kül olan ahırdan kimse şüphelenmezken M.Y., ertesi gün ahırdaki Kanber Demir'e ait yanık cesedi parçalayarak gömdü. Çocukları M.D. ve R.D.'yi de gözaltına alan JASAT dedektifleri 2 oğlunun da bir süre sonra cinayeti öğrendiğini ve annesini ele vermemek için adli makamlara söylemeyerek gizlediklerini ortaya çıkardı.

5 ŞÜPHELİ KOMANDOLARIN GÜVENLİK ÇEMBERİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili JASAT dedektifleri, köyde cesede dair geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet şüphelileri jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemlerim altında adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 02:38
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 13:27
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 03:14
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 31.03.2023 | 13:00
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı’nda alev alev böyle yandı | Video 02:51
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev alev böyle yandı | Video 31.03.2023 | 12:00
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 05:12
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 31.03.2023 | 12:03
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 04:22
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 31.03.2023 | 11:58
Antalya’da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 02:01
Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 31.03.2023 | 11:35
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 02:17
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 31.03.2023 | 11:31
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 04:28
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 31.03.2023 | 11:33
Ümraniye’de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 02:12
Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 31.03.2023 | 11:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 31.03.2023 | 11:26
Afyonkarahisar’da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 01:07
Afyonkarahisar'da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 31.03.2023 | 11:20
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:12
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 10:02
Karabük’te patlayan trafo alev alev yandı | Video 02:44
Karabük'te patlayan trafo alev alev yandı | Video 31.03.2023 | 10:02
Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video 02:11
Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video 31.03.2023 | 10:44
İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:56
İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 10:45
Iğdır’da kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi | Video 01:35
Iğdır'da kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi | Video 31.03.2023 | 09:54
Siparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklama | Video 00:50
Siparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklama | Video 31.03.2023 | 09:54
Ümraniye’de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video 01:18
Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video 31.03.2023 | 09:28
Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 02:58
Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 31.03.2023 | 08:47
Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: Devletin etrafını sarmasına izin vermeyeceğiz | Video 02:15
Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: "Devletin etrafını sarmasına izin vermeyeceğiz" | Video 31.03.2023 | 09:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA