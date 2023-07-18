Zehirli yılanı eliyle yakalayıp pet şişeye böyle koydu! | Video
Bursa'da havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda dev yılanlar görülmeye başlandı. İznik ilçesinde bir çiftçi devasa yılanı eliyle yakalayıp bidona koymayı başardı ve tekrar doğaya saldı.
Çatıdan ses geldiği ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın sonucunda itfaiye ekipleri yılanı sağ bir şekilde yakalayıp tekrar ormana bıraktı.
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