Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı | Video

Kocaeli'de, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri, evde bulunduğu söylenen vatandaşı kurtarmak için seferber olurken, dairede yaşayan yaşlı adamın o sıra evde olmaması rahat bir nefes aldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.