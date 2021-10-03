Video Yaşam "Zeus" yardım etti, 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

"Zeus" yardım etti, 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

03.10.2021 | 14:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalyalı balıkçıların dev orkinos ile 4 saat süren mücadelesi | Video 03:08
Antalyalı balıkçıların dev orkinos ile 4 saat süren mücadelesi | Video 03.10.2021 | 14:31
Bartın’da MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada | Video 01:06
Bartın'da MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada | Video 03.10.2021 | 14:35
Falezlerden atlayacağım ihbarı polisi alarma geçirdi | Video 01:00
"Falezlerden atlayacağım" ihbarı polisi alarma geçirdi | Video 03.10.2021 | 14:31
Zıpkınla 1,5 metrelik Akya balığı avladı | Video 02:32
Zıpkınla 1,5 metrelik "Akya balığı" avladı | Video 03.10.2021 | 14:03
Zeus yardım etti, 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:40
"Zeus" yardım etti, 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.10.2021 | 14:03
Gaziantep’te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01:03
Gaziantep'te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 03.10.2021 | 12:58
Selfie çekmek isterken canından oldu | Video 00:52
Selfie çekmek isterken canından oldu | Video 03.10.2021 | 12:58
Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video 03:39
Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video 03.10.2021 | 12:58
İGDAŞ’ın gönderdiği 5 bin TL’lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video 02:28
İGDAŞ'ın gönderdiği 5 bin TL'lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video 03.10.2021 | 12:58
Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video 01:46
Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video 03.10.2021 | 12:58
İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi Nokta mama için her role bürünüyor | Video 02:20
İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi "Nokta" mama için her role bürünüyor | Video 03.10.2021 | 12:33
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 02:26
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 03.10.2021 | 11:36
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03:07
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03.10.2021 | 11:35
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 00:23
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 03.10.2021 | 11:29
Beyoğlu’nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 01:14
Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 03.10.2021 | 11:02
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 00:45
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 03.10.2021 | 11:02
Sarıyer’de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03:05
Sarıyer'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:51
Burdur’da korkutan deprem | Video 00:28
Burdur'da korkutan deprem | Video 03.10.2021 | 10:51
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 01:00
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 03.10.2021 | 10:52
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 01:32
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:42

Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerindeki narkotik köpeği Zeus ile gerçekleşen operasyonlarda 91 kilo 650 gram eroin ile 16 kilo 572 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilk operasyonda Tuşba ilçesinde tespit edilen iş yerinde, narkotik köpeği 'Zeus' ile yaptığı aramalarda çuvallarda 91 kilo 650 gram eroin ele geçirdi. Polis, Başkale ilçesindeki ikinci operasyonda ise araziye bırakılmış bir çuvalda 16 kilo 572 gram metamfetamin ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA