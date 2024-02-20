Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video
Hatay’ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını yerinden söktü.
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