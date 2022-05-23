Zeytin Dalı şehidi Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in geriye kalan son görüntüsü yürekleri dağladı | Video
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Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.
9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e "Nerelisin Haydar, çocuk var mı?" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor