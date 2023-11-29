Video Yaşam Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video
Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video

Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video

29.11.2023 | 09:50

Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve içerisinde bulunan 11 mürettebatın kurtarıldığı gemi gündüz görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu. İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde mahsur kalan 11 mürettebat karadan insan talisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtarılmıştı. Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunan gemi gündüz görüntülendi. Görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle geminin adeta beşik gibi sallandığı görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video 01:25
Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video 29.11.2023 | 09:50
Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video 01:02
Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video 29.11.2023 | 08:56
Fırtına insanları, motosikleti ve giysi dolabını böyle uçurdu | Video 00:46
Fırtına insanları, motosikleti ve giysi dolabını böyle uçurdu | Video 29.11.2023 | 08:56
İzmir’de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi | Video 00:54
İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi | Video 29.11.2023 | 08:48
Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video 00:33
Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video 29.11.2023 | 08:49
Zeytinburnu açıklarında fırtınayla sürüklenen gemi karaya oturdu | Video 10:29
Zeytinburnu açıklarında fırtınayla sürüklenen gemi karaya oturdu | Video 29.11.2023 | 08:49
Bursa’da fırtına insanları böyle uçurdu | Video 00:46
Bursa'da fırtına insanları böyle uçurdu | Video 29.11.2023 | 08:50
Üsküdar’da değnekçiye suçüstü kamerada 01:29
Üsküdar'da değnekçiye suçüstü kamerada 29.11.2023 | 00:36
Kütahya ve İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama 00:34
Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama 29.11.2023 | 00:36
Korku dolu anlar: Odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı 01:22
Korku dolu anlar: Odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı 28.11.2023 | 20:33
Esra Erol’da büyük şok! 2 çocuğunu pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı 02:51
Esra Erol'da büyük şok! 2 çocuğunu pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı 28.11.2023 | 20:42
Fethiye’de sağlık personelleri yamaç paraşütü yaptı, Türk bayrağı açtı 02:32
Fethiye'de sağlık personelleri yamaç paraşütü yaptı, Türk bayrağı açtı 28.11.2023 | 19:45
Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı | Video 02:11
Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı | Video 28.11.2023 | 16:52
Beylikdüzü’nde ev yangını: 3 kişi mahsur kaldı | Video 04:48
Beylikdüzü'nde ev yangını: 3 kişi mahsur kaldı | Video 28.11.2023 | 15:57
Zonguldak’ta batan geminin genç kaptanının son sözleri herkesi ağlattı | Video 00:59
Zonguldak’ta batan geminin genç kaptanının son sözleri herkesi ağlattı | Video 28.11.2023 | 16:39
Mardin’de ev sahibine hırsız şoku: Kapıyı içeriden kilitledi | Video 01:16
Mardin'de ev sahibine hırsız şoku: Kapıyı içeriden kilitledi | Video 28.11.2023 | 16:07
Ardahan’da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 00:32
Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 28.11.2023 | 16:04
Arda Turan’ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 05:18
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 28.11.2023 | 15:53
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 00:35
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 16:03
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 01:33
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 28.11.2023 | 16:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA