Video Yaşam Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video
Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video

Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video

29.11.2023 | 10:44

Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve içerisinde bulunan 11 mürettebatın kurtarıldığı gemi gündüz görüntülendi.

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İstanbul'da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu. İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde mahsur kalan 11 mürettebat karadan insan talisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtarılmıştı.

Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunan gemi gündüz görüntülendi.
Görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle geminin adeta beşik gibi sallandığı görülüyor.
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