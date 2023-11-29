Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemi gün ağarınca böyle görüntülendi | Video
Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve içerisinde bulunan 11 mürettebatın kurtarıldığı gemi gündüz görüntülendi.
Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunan gemi gündüz görüntülendi.
Görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle geminin adeta beşik gibi sallandığı görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Kartal’da bisikletli kadını taciz eden kişiye 3 yıl hapis istemi | Video 29.11.2023 | 12:21
01:58
FETÖ'cü öğretmen, ranzanın gizli bölmesinde yakalandı | Video 29.11.2023 | 12:21
01:58
03:35
Salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı | Video 29.11.2023 | 11:43
00:41
Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video 29.11.2023 | 11:53
01:03
Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 29.11.2023 | 11:28
03:54
05:55
03:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 29.11.2023 | 10:26
01:20
Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı | Video 29.11.2023 | 10:22
01:35
Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi | Video 29.11.2023 | 10:03
01:30
Adana’da 4 torbacı tutuklandı | Video 29.11.2023 | 10:00
00:10
00:15
5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 29.11.2023 | 09:53
00:15
Hatay'da 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 29.11.2023 | 09:50
01:25
01:02
Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı | Video 29.11.2023 | 08:56
00:46
Fırtına insanları, motosikleti ve giysi dolabını böyle uçurdu | Video 29.11.2023 | 08:56
00:54
İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi | Video 29.11.2023 | 08:48
00:33
Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video 29.11.2023 | 08:49