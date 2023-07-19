Zeytinburnu D-100 karayolu yan yolda trafik kazası: 4 yaralı | Video 19.07.2023 | 09:07 ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu yan yolda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir otomobille, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobildeki 4 kişi yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Polis kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yan yoldaki akaryakıt istasyonuna girmek için bir anda manevra yapan otomobille çarpıştı. Kazada istasyona girmeye çalışan otomobildeki yabancı uyruklu kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.



Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yapan otomobilleri kontrol ederek olası bir yangına karşı tedbir aldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kazayı gördüğünü belirten bir kişi ise, yabancı plakalı otomobilin akaryakıt istasyonuna girmek istediğini, bu sırada diğer otomobille çarpıştığını daha sonra da diğer sürücünün kaçtığını söyledi.



Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.