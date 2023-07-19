Video Yaşam Zeytinburnu D-100 karayolu yan yolda trafik kazası: 4 yaralı | Video
Zeytinburnu D-100 karayolu yan yolda trafik kazası: 4 yaralı | Video

Zeytinburnu D-100 karayolu yan yolda trafik kazası: 4 yaralı | Video

19.07.2023 | 09:07

ZEYTİNBURNU, D-100 Karayolu yan yolda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir otomobille, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobildeki 4 kişi yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Polis kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yan yoldaki akaryakıt istasyonuna girmek için bir anda manevra yapan otomobille çarpıştı. Kazada istasyona girmeye çalışan otomobildeki yabancı uyruklu kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yapan otomobilleri kontrol ederek olası bir yangına karşı tedbir aldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kazayı gördüğünü belirten bir kişi ise, yabancı plakalı otomobilin akaryakıt istasyonuna girmek istediğini, bu sırada diğer otomobille çarpıştığını daha sonra da diğer sürücünün kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak kedilerini kovduğu için bıçaklı saldırıda ağır yaralandı | Video 03:26
Sokak kedilerini kovduğu için bıçaklı saldırıda ağır yaralandı | Video 19.07.2023 | 09:37
Beyoğlu’nda dilencilere yönelik operasyon | Video 00:41
Beyoğlu'nda dilencilere yönelik operasyon | Video 19.07.2023 | 09:45
Gaziosmanpaşa’da 15 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde öldürdü! | Video 02:53
Gaziosmanpaşa'da 15 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde öldürdü! | Video 19.07.2023 | 09:38
Çanakkale’de yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi | Video 04:21
Çanakkale'de yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi | Video 19.07.2023 | 09:29
Kağızman’da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu | Video 01:34
Kağızman’da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu | Video 19.07.2023 | 09:30
Sahte paralarla böyle yakaladılar! | Video 01:49
Sahte paralarla böyle yakaladılar! | Video 19.07.2023 | 09:32
Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu | Video 01:45
Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu | Video 19.07.2023 | 09:04
Zeytinburnu D-100 karayolu yan yolda trafik kazası: 4 yaralı | Video 03:37
Zeytinburnu D-100 karayolu yan yolda trafik kazası: 4 yaralı | Video 19.07.2023 | 09:07
Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı | Video 03:17
Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı | Video 19.07.2023 | 09:03
TEM’de hız gösterge ibresi 140’ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı | Video 02:42
TEM’de hız gösterge ibresi 140’ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı | Video 19.07.2023 | 09:03
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren soru! İşte geceye damga vuran o anlar! | Video 05:43
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren soru! İşte geceye damga vuran o anlar! | Video 19.07.2023 | 00:06
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren soru! İşte geceye damga vuran o anlar! | Video 05:15
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren soru! İşte geceye damga vuran o anlar! | Video 18.07.2023 | 23:59
Çanakkale’de 3 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor | Video 02:16
Çanakkale’de 3 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor | Video 18.07.2023 | 16:34
Polis bu seferde ormandaki alevlerle mücadele etti | Video 01:14
Polis bu seferde ormandaki alevlerle mücadele etti | Video 18.07.2023 | 16:24
Sigaradan çıkan yangında 1’i polis 2 kişi dumandan etkilendi | Video 00:49
Sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi | Video 18.07.2023 | 16:04
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü! | Video 02:53
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü! | Video 18.07.2023 | 15:50
Denizden cansız bedeni çıkan 11 yaşındaki Ahmet, son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:39
Denizden cansız bedeni çıkan 11 yaşındaki Ahmet, son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.07.2023 | 15:49
Arkadaşının cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı | Video 00:49
Arkadaşının cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı | Video 18.07.2023 | 15:49
Isı ekipmanları üretim fabrikasında korkutan yangın : 3 işçi dumandan etkilendi | Video 01:48
Isı ekipmanları üretim fabrikasında korkutan yangın : 3 işçi dumandan etkilendi | Video 18.07.2023 | 15:47
Serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde boğuldu! | Video 00:31
Serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde boğuldu! | Video 18.07.2023 | 15:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA