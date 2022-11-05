Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de kaçakçılık operasyonu | Video 05.11.2022 | 11:57
01:21
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 05.11.2022 | 11:42
02:15
Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 05.11.2022 | 11:39
00:43
Tam 108 suç kaydı olan 'Hırsız Pınar' yakalandı | Video 05.11.2022 | 11:34
00:51
01:32
148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 05.11.2022 | 10:26
01:11
00:55
01:22
Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video 05.11.2022 | 09:43
53:34
Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video 04.11.2022 | 19:13
00:56
Sular yükselince nehrin ortasında mahsur kaldı | Video 04.11.2022 | 20:24
01:28
E-5'te takla atan araç kamerada | Video 04.11.2022 | 17:48
01:28
E-5'te takla atan araç kamerada | Video 04.11.2022 | 17:11
02:20
Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 16:38
00:33
03:39
Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler | Video 04.11.2022 | 15:20
01:33
Barışmak için geldiği arkadaşını aynı yerde ikinci kez vurdu | Video 04.11.2022 | 15:20
00:57
Kesici aletle 15 aracın lastiğine zarar verdi! O anlar kamerada | Video 04.11.2022 | 15:48
01:35
03:17
Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:39
İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda; piyasa değeri 700 bin lira olan kaçak sigara, kaçak puro ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu ve Küçükçekmece İlçeleri'nde "Kaçak Tütün ve Sigara" operasyonları düzenledi. Beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaçak sigara, bin adet kaçak puro, 19 kilogram kaçak nargile tütünü, 580 gram kaçak tütün, yedi nargile makinesi ve 20 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.