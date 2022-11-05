Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de kaçakçılık operasyonu | Video

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda; piyasa değeri 700 bin lira olan kaçak sigara, kaçak puro ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu ve Küçükçekmece İlçeleri'nde "Kaçak Tütün ve Sigara" operasyonları düzenledi. Beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaçak sigara, bin adet kaçak puro, 19 kilogram kaçak nargile tütünü, 580 gram kaçak tütün, yedi nargile makinesi ve 20 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.