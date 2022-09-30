Video Yaşam Zeytinburnu’nda 11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti | Video
Zeytinburnu’nda 11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti | Video

Zeytinburnu’nda 11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti | Video

30.09.2022 | 09:12

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İstanbul Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu bir aile, gece evlerini ilaçladıktan sonra uyudu. Evde yaşayan 5 kişi rahatsızlanarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 27 Eylül günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddialara göre, gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen babaları evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü. İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Olayı anlatan Nuri Yılmaz, "Ben sabah geldim, dükkânı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendiler de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11'di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi" diye konuştu.

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