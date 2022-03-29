Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada | Video

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Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.